向來在選舉期間是各大陣營爭相拜託捉刀廣告文宣的廣告鬼子范可欽，因遭人提告背信，屢不到庭而遭台北地檢署通緝，在昨晚遭拘提到案。范可欽上午接受本報專訪時表示，這根本是一個烏龍案件，告訴人是在4年前拿著一張沒有抬頭的公司空白支票，就要他還債，讓他感到莫名其妙，他會立即反告對方誣告，維護自己的清白。

范可欽接受專訪時說，「這完全是一場烏龍事件。事情的起因是，大約4年多前，告訴人不知曾哪來弄來一張空白支票，這是一張公司票，還不是個人票，上面沒有任何文字，也沒有抬頭，甚至也沒借據，就要我負責，接著就去法院告我。」

范可欽說，「這一張完全空白的支票任我看得莫名其妙，所以也未理會，不過因為我後來戶籍遷去台中，所以我不知道對方告我，我也都沒收到傳票，直到昨攤晚上，台中市警局打電話通知我遭到通緝後，我立刻就趕去警局了解狀況。」

對於無故遭人指控欠債百萬還背信，范可欽氣憤地說，「這完全是一場莫須有的烏龍事件，雖然我也認識告訴人，但對方那張票根本不知是去哪弄來的空白票。未來檢方調查清楚後，我一定會立即反擊告對方誣告。」

(中時電子報)