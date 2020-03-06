空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5%；因冠狀病毒疫情蔓延全球，提振黃金避險需求增加，以及主要央行可能進一步採取放寬貨幣政策，將提振市場對無息黃金的投資意願，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲1.5%。

終場4月黃金漲25美元，報每盎司1668美元，5月白銀漲0.14美元，報每盎司17.39美元，4月白金跌9.5美元，報每盎司865.7美元，6月鈀金漲84.4美元，報每盎司2469.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)