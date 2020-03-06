《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5％ 10:002020/03/06 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5%；因冠狀病毒疫情蔓延全球，提振黃金避險需求增加，以及主要央行可能進一步採取放寬貨幣政策，將提振市場對無息黃金的投資意願，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲1.5%。 終場4月黃金漲25美元，報每盎司1668美元，5月白銀漲0.14美元，報每盎司17.39美元，4月白金跌9.5美元，報每盎司865.7美元，6月鈀金漲84.4美元，報每盎司2469.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 也許您會感興趣 推薦閱讀 14檔元月大股東回補股 04:102020/03/02 證券．權證 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6％ 10:002020/03/02 財經 《商情》買盤進場，支撐周一紐約期金漲1.8％ 10:002020/03/03 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME期鎳漲3.6％ 10:002020/03/03 財經 下游回補庫存 記憶體身價看漲 04:102020/03/04 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周二紐約期金大漲3％ 10:002020/03/04 財經 《國際油價》買盤持續回補，周二美國原油期貨連2日反彈 10:002020/03/04 財經 華研2月營收年減2.83％ 靠藝人代言、版權收入回補 16:032020/03/05 財經 EMS廠拚復工 啟動庫存回補潮 04:092020/03/06 財經要聞 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 財經熱門新聞 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 - 財經 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。