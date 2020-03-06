ASIC(客製化晶片)設計服務暨IP研發銷售廠商智原(3035)宣布推出Low-DPPM通用解決方案，支援各種應用領域ASIC晶片採用更經濟省時而非車規的作法下，達到低故障失效率的量產品質與高可靠度的規格需求。

智原除了已有符合汽車電子協會AEC車規的Zero-DPPM解決方案，也藉此經驗提供客戶適用於非車用領域的Low-DPPM通用解決方案。該服務在產品規格確認初期，即針對低DPPM目標需求建構涵蓋設計、製造及測試的方案。其測試方案依據測試與檢視模型，確保晶片在各階段流程通過嚴謹的測試條件；最後並導入多項分析與診斷方法，例如利用加壓篩選出早夭的缺陷品，協助客戶實現量產品的低故障失效率目標。

智原科技營運副總經理王志恆表示，智原的Low-DPPM通用解決方案已通過量產驗證，成功為客戶在多項工業領域與消費領域ASIC產品上，以更經濟有效的方式達到低DPPM的需求，智原擁有超過26年的ASIC晶片設計服務經驗，並持續優化從設計、整合、製造到測試端的品質管理，以提供客戶領先業界的高品質及高可靠度解決方案。

(時報資訊)