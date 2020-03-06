三能-KY(6671)2019年受中美貿易戰影響，使得大陸內需市場低迷，拖累營收微減，受惠訂製類產品自動化效率提升帶動毛利率微幅增加與無錫高薪企業優惠稅率等因素，獲利恢復成長動能。法人預估，三能2019年稅後盈餘將在1.8億元左右，年增約2.1%，EPS可望挑戰3元。

2020年首季進入傳統淡季又逢新冠肺炎疫情干擾，法人預估，三能首季營收約3億元，恐將年減20%以上，稅後盈餘將落在0.12億元，年減將超過30%，EPS將在0.2元左右。

展望2020年全年營運，大陸受新冠肺炎影響內需市場消費低迷，三能的訂單與產能同步受到影響，將拖累獲利表現，法人預期，三能2020年營收年衰退將逾1成，約16.7億元，稅後盈餘將年減逾6%，落在1.7億元左右，EPS將挑戰2.8元。

三能股利政策主要配發現金股利為主，2018年股利發放率91%，去年預估三能2019年有機會配發現金股利2.4元，現金殖利率約7%附近。

(時報資訊)