軟性銅箔基板(FCCL)廠-台虹(8039)2月合併營業收入為4.42億元，較上月減少15.02%，台虹科技因主要廠區在台灣，且公司積極開發5G手機及折疊機相關材料新產品可望自今年收割，台虹總經理顏志明表示，去年是公司營運谷底，今年業績不會衰退，今天盤中股價一度走高。

台虹2月合併營收為4.42億元，月減15.02%，年增25.64%，其中電子材料事業2月營收為4.22億元，較上月減少15.75%，較去年同月增加32.71%；累計前2月合併營收為9.62億元，年成長14.35%。

台虹2019年合併營收為75.83億元，營業毛利為17.39億元，營業淨利為7.4億元，稅前盈餘為7.92億元，稅後盈餘為6.3億元，每股盈餘為3.02元，公司董事會決議每股配息2.5元，以3月5日收盤價51.4元來估算，殖息率為4.86%。

台虹因主要廠區在台灣，生產未受新冠肺炎疫情太多衝擊，目前台虹高雄廠有7條塗佈機及8條壓合機，大陸南通廠原訂3月進駐壓合機，4月進駐塗佈機，受到大陸疫情影響，進駐時間可能延後，不過根據台虹規劃，南通廠初期將建置2條壓合機及2條塗佈機，並以供應大陸手機廠為主，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

儘管此次新冠肺炎重創智慧型手機產業，但市場預期，蘋果下半年新機仍可期待，據了解，蘋果今年新機將有3支LCP及1支MPI，至於低價版SE系列手機則是採用PI，台虹亦將LCP視為今年營運重點，LCP設備將於4月中下旬進駐，公司目前已經送樣，至於「高頻純膠」市場接受度很高，各大手機品牌廠很有機會使用，兩項產品將成為公司營運重要新動能。

在折疊機部分，台虹開發折疊機透明材料，將PI光學膜做硬化處理，未來將出貨給陸系面板廠。

顏志明表示，隨著新產品佈局逐步發酵，今年業績不會較去年衰退。

(時報資訊)