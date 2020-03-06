美式大賣場Costco二月業績暴增，由於新冠肺炎疫情爆發，民眾搶購民生用品熱潮，帶動其銷售額。

外媒報導，Costco2月份同店銷售額比去年同期大增了12.1%，優於分析師預期的7.5%；該公司認為，其中3%是因為疫情升溫，導致消費者需求增加。

此外，Costco網站上的流量也同步激增，該公司指出，2月份電子商務銷售額成長了23%。

近來社群網站有許多網友分享美國、加拿大好市多遭到喪屍式掃貨的畫面，民眾如逃難般搶貨，有員工就表示自己30年來沒看過這種狀況，簡直像是無政府狀態。

Costco首席財務官Richard Galanti表示，該公司每天都在補給庫存，但防疫相關商品近期需求量大增，像是漂白劑、洗手乳、濕紙巾、衛生紙等。在過去一周，不僅是在美國，人們外出購物的頻率和銷售狀況都有點瘋狂。

Costco股價周四下跌1.55%，收在315.76美元。

(中時電子報)