詐騙集團蕭姓車手南下犯案剛領錢被逮。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

詐騙集團蕭姓車手月4日下午3時許在高雄苓雅區二聖路一處超市ATM提款，因為形跡可疑，轄區警方獲報後逮人，起出剛得手的贓款42萬元，據了解，蕭姓車手為掩人耳目從新北巿南下犯案，訊後被依詐欺罪送辦。

(中時 )