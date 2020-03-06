剛領42萬 車手南下犯案就被逮 10:212020/03/06 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詐騙集團蕭姓車手南下犯案剛領錢被逮。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 詐騙集團蕭姓車手南下犯案剛領錢被逮。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 詐騙集團蕭姓車手月4日下午3時許在高雄苓雅區二聖路一處超市ATM提款，因為形跡可疑，轄區警方獲報後逮人，起出剛得手的贓款42萬元，據了解，蕭姓車手為掩人耳目從新北巿南下犯案，訊後被依詐欺罪送辦。 (中時 ) #車手 #集團 #詐騙 #苓雅區 #詐欺罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 建立線上通報、線下關懷雙向防護網 智冠MyCard詐騙案 降至一成以下 04:102020/03/02 產業．科技 【萌寵撈金3】兩個月逾20人報案 境外公司根本追嘸 07:362020/03/02 社會 茅台集團人事變動 貴州交通廳長高衛東接任董事長 20:102020/03/03 財經 Uber司機替詐團領包裹 沒被害人無罪 09:222020/03/04 社會 勾結員警以婚外情訛詐老建商 天道盟大哥被訴 10:522020/03/04 社會 印出史上最真3億「百元假美鈔」 五嫌遭起訴 17:022020/03/04 社會 巨大發表「GIANT GROUP集團」品牌 重整品牌架構 17:092020/03/04 財經 巨大發表集團品牌Giant Group 04:102020/03/05 財經要聞 巨大與捷安特 有什麼不一樣？ 04:102020/03/05 財經要聞 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 黑水虻博士偷吃人妻！傳約愛密語：採玉米 - 社會 蔡阿嘎遭攻擊 警新北林口區逮行凶陳男 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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