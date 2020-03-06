郭富城發文。（圖／翻攝自郭富城微博）

天王郭富城母親卓信上月初辭世，享壽90歲，昨(6日)郭富城親捧母親牌位、遺照，在老婆方媛等家人陪伴下為母親舉行告別式，深夜郭富城忍了一天的悲痛忍不住發文分享心聲，說：「雖然，我仍然未能接受妳已經離我而去的事實，但是理性上，我仍必須堅忍著心中的傷痛，全力為妳處理好喪禮一切的事宜。」並附上落淚表情符號。

郭富城昨寫下：「別了！我親愛的母親！」，和照顧他一輩子的媽媽道別，而郭富城過去就是出了名的孝子，曾表示自己的成就都來自母親，沒有媽媽就沒有今日的郭富城，如今痛失媽媽，哀痛可想而知。

郭富城說，昨一家人真真正正送別媽媽，陪她走完最後一程，入土為安，本來的陰天也在儀式完成後突然露出的陽光，郭富城寫下：「我相信是母親對我們作為子女，為她用心奉上的一切，她在天上帶笑接收」。

最後，郭富城表示，自己無論如何不捨，在這刻起都要放手，自此之後媽媽會一輩子活在他心中，繼續在天上看著他的努力與成就，他也感謝許多演藝圈好友、工作人員、媒體的關心與幫忙，並祝大家都健康平安。

對此，粉絲也心疼回應：「節哀順變，要好好照照顧好自己」、「城城節哀，媽媽會在天堂保佑你的」、「Aaron節哀，逝者已逝，去了另外一個美好的國度，生者要更好的走下去，加油」。

(中時電子報)