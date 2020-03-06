國民黨主席補選明天登場，候選人郝龍斌今天接受廣播節目專訪時表示，以後中常委選舉有地域代表性，北、中、南、東按人口比例訂出席次比例，將來中常委有一半以上要曾經當過縣市議員以上，要經過民意洗禮，這比較接地氣；他會後受訪強調，也考慮中常委選舉是否黨員直選。

對於國民黨中常委常委結構；郝龍斌說，中常會是國民黨最高黨務機構，但過去中常委有民意基礎不多，也屢傳換票聯盟等爭議，他提出未來中常委要有民意基礎、地域代表性外，將來中常委選舉是否考慮由黨員投票，這樣有個強大民意基礎，且比較不會有換票聯盟，將來會透過集體討論、集體決策過程。

被問到黨主席意志跟民意表現等調整？他說，過去主席不是不尊重中常會，包括吳敦義在任時，但是中常會過去都沒有表決，都是鼓掌通過，未來他會樹立重大議題表決制，要經過討論甚至辯論、最後表決，黨主席要尊重多數決，沒有真正民主就不會有真正團結。

他強調，嚴格禁止中常委對外放話，黨內文化要建立，有任何意見關起門來可以表達，但對外要醫致。針對重大議題討論，對人的部分不要開放，對事，可以對外開放，這對國民黨形象有好沒壞。

去年黨內提名不分區立委時，前主席吳敦義自列不分區名單？他說，吳敦義當初有問他此事，他告訴吳，以其政治歷練絕對夠格擔任立法院長，但建議吳必須對外承諾，若國民黨立院席次未過半，就應該辭去不分區。

至於江啟臣指他被攻擊很多，很多來自黃復興黨部？郝龍斌認為，他也在社群被攻擊很多，但因為只有兩人選，所以他不想講，講就變成在影射誰。

對於江啟臣被黑函文宣指控支持隱性台獨；郝龍斌說，國民黨核心理念就是反對台獨，不論顯性台獨或隱性都反對，民進黨個的就是借中華民國的殼來上市，「我不這樣定義江啟臣是隱性台獨，他不會支持隱性台獨」。

提到對黃復興的主張及照護他說，以他對黃復興的了解，並讓黃復興發揮整體戰力，相信自己會做得比江多比江好，但他也不喜歡選舉用奧步跟抹黑手段，這次選舉有些支持者，不管哪邊，用讓對方不舒服的事，這樣很不好，有人甚至化名投書攻擊他。

他強調，這次只有兩人選舉，若站出來講，人家會說他在影射誰，選後國民黨一定要團結，不希望選舉中造成心結，理性和諧把這件事做完是他最高指導原則。

對於指控江啟臣的文宣，郝龍斌表示，他完全不知道這份文宣，所以希望支持者能理性公平，這文宣上是否能反映事實真相。民眾心中有一把尺。

(中時 )