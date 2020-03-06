大陸預計明(3／7)天公布1-2月進出口數據，路透綜合25家機構預測中值顯示，新冠肺炎疫情的蔓延嚴重影響1-2月大陸進出口外貿，預計出口和進口較去年降幅將擴大至兩位數。

機構預測指出，疫情導致部分必需品價格上漲，但對需求減弱的影響更大，預計2月CPI增速略有下降，但仍維持在5％以上高位，PPI則降至負值。

(旺報 )