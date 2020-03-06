「鼎笙太陽能」公司與「富柏」、「富懿」等公司以投資興建太陽能光電廠為幌子，推出「投資20年電廠專案」等投資項目，推出簽訂借貸契約獲利6至9％，且吹噓保證還本，公司保證收購，2年內吸金2億多元，台北地檢署指揮調查局台北市調處進行搜索約談，複訊後將鼎笙負責人施慶鴻依違反《銀行法》、詐欺罪向法院聲請羈押禁見。

檢調接獲檢舉，指曾涉及吸金案遭法院判刑的楊大業，重操舊業，自2017年至2018年間，成立「富柏財務顧問股份有限公司」，與林璿霙的「富懿投資有限公司」、「正見實業公司」、施慶鴻的「鼎笙太陽能公司」合作吸金。

「鼎笙」等公司以召開投資說明會，招攬投資人投資太陽能光電廠為幌子，推出包括「投資20年電廠專案」等投資項目，宣稱保證還本，保證收購，投資無風險，並為了取信投資人，與投資人簽訂「借貸契約」，號稱可獲利6至9％。

檢調估計，「富柏」、「富懿」、「鼎笙」等公司自2017年至2018年以此手法吸金詐騙逾2億元，不少投資人因血本無歸，組成自救會向檢調檢舉。

檢方訊後，除了施慶鴻聲請羈押禁見，廖姓幹部100萬元交保、陳、賴姓幹部各50萬元交保、楊大業、林璿霙及另名朱姓幹部各50萬元交保、林姓幹部10萬元交保並限制出境出海；、2名張姓幹部請回。

(中時 )