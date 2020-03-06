白嘉莉展示要送前總統馬英九、周美青夫妻的畫冊。（記者廖慧娟攝）

素有愛國藝人之稱的白嘉莉正在台北市社教館舉行個人首次繪畫創作個展「白嘉莉另一個春天」，今天（3月6日）上午特別邀請前總統馬英九看展。

白嘉莉在馬英九任內，曾受邀回國參加總統就職大典還有國慶晚會。白嘉莉的先生黃雙安過世，馬英九還親筆書信表達慰問。

即使新冠肺炎疫情期間，不宜前往人多的公眾場合，但馬英九百忙當中還是抽空蒞臨。

白嘉莉對於繪畫情有所鍾，近40年來堅持不斷地創作，累積許多作品，也開創出她自己獨屬的風格。此次畫展命名「白嘉莉另一個春天」，展出作品包括油畫、水彩、墨彩及瓷畫等多件作品，主題多為花卉、美景等，風格柔美豐潤，色彩斑斕，繽紛燦爛，十分精彩。

除了藝術作品之外，會場也將展出昔日照片、媒體報導、自傳、畫冊等懷舊資料等，可讓民眾重溫這位 1970 年代巨星的翩翩風采與優雅姿態。「白嘉莉另一個春天」將展至3月22日。

(旺報 )