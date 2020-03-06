《The Athletic》記者伊索拉6日爆料，尼克最近持續收集雷霆明星後衛保羅的情資，目的是在今年夏天找尋把他交易過來的可能性，會如此無視保羅的「毒藥」合約，主因仍在新上任的尼克籃球事務總裁里昂羅斯，過去曾是保羅經紀人！

自從去年夏天火箭把保羅交易到雷霆，雷霆想把保羅交易出去的謠言從未停過，卻因保羅還有3年1.2億美元的昂貴合約，讓其他球隊望之卻步，也讓雷霆只能無奈留下保羅，沒想到保羅目前帶領不被看好的雷霆，打出38勝24敗佳績。

其實保羅過往待在黃蜂、快艇、火箭等隊領軍能力有目共睹，更影響身邊隊友成長，就算本季來到雷霆，他仍交出場均17.5分、6.7助攻與5籃板的稱職數據，更讓亞歷山大、賈林納利、亞當斯等隊友融入團隊，雷霆才可爆冷暫居西區第6。

只是尼克光挖保羅過來，恐怕還是難以改變他們長年積弱不振體態，至少還需找來1名頂級球星壓陣，假如里昂羅斯真的可以說服自己昔日經紀球員保羅加盟，或許也能繼續靠著他在NBA的好人緣，繼續找尋其他可幫尼克振作的好手。

(中時 )