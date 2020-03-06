打開電視，最近的熱門新聞除了武漢肺炎還是武漢肺炎，小編在這裡還是要再次提醒讀者，平日勤洗手、戴口罩，做好個人衛生管理，才能有效防疫……；近日有關「國標舞女王」劉真病危的消息也讓小編感到很震驚，據了解，劉真因為進行心臟瓣膜手術時心臟驟停、一度裝上葉克膜（體外心肺維生系統）搶救，目前仍在昏迷中……，就像國內知名藝人胡瓜接受媒體訪問時所說：「一個跳舞的人健康比誰都好，如果說是辛隆（劉真丈夫）裝葉克膜我還相信，劉真就太令人意外。」雖然是一句玩笑話，胡瓜的一番話卻也切中要害，平時有運動習慣，再加上年紀還輕，原本只視為一個簡單的心臟手術，沒想到會有這樣的意外……。

小編在撰文的此刻，真心感受到人生中有些事情經常來的不是時候，就像「意外」總是突如其來、毫無預警的發生，讓人措手不及……；本周小花平台以此為題，再次重申一直大力主張的保障新觀點：「為了無法預期的『意外』提前做好準備，把自己擺在第一順位，先安頓好自己才有能力照顧家人！」

「善用保險力量＋回歸保障本質」降低有形風險

據了解，此次劉真是因為先天性心臟主動脈瓣膜狹窄而動手術，說實話，劉真病危的新聞一出，相信有許多人會感到很震驚，不僅因為年僅40餘歲正值壯年，另外很重要的是，她是專業的舞蹈老師、在國內有「國標舞女王」的稱號，平時跳舞的運動量相較於一般人要健康許多，年輕加上有運動習慣，很難想像已是相當普遍常見的心臟瓣膜手術，會引發這麼嚴重的致命危機。

說到有關心臟疾病，猶記得去（108）年年底國內知名藝人高以翔在中國大陸錄製節目過程中，因為心源性猝逝，年僅35歲的年輕生命猝逝，震驚各界！在感到惋惜和不捨之餘，也不禁令人納悶：「為什麼年紀輕輕的突然就去世了？」對此，小花平台保險顧問指出，連同此次劉真傳出病危消息，可以很明顯的看出，意外與年紀高低沒有必然的關係，任誰隨時都有可能發生意外！

在面對這種不確定性時，小花平台保險顧問再次提醒，首先釐清保險的真諦：「守護身旁的每一個人」，並善用保險的力量，最好個人保障理財規劃，以降低意外風險對生命和財產帶來的重大損失。

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(中時電子報)