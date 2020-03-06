大陸央視6日針對中共中央政治局常委會4日召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作，發表快評指出，總書記習近平主持本次會議的重要講話，是一次再動員、再部署，既指出了當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性，又強調了統籌抓好各項工作的責任感和緊迫感，對大陸最終戰勝疫情具有重要指導意義。

快評稱，經過艱苦努力，當前疫情防控和經濟社會發展形成來之不易的良好勢頭。一定要倍加珍惜，鞏固和拓展這一好勢頭。疫情防控仍然是當務之急。湖北和武漢是疫情防控的決勝之地，任務依然艱巨繁重。要繼續堅持「內防擴散、外防輸出」的防控策略，既要把社區防控、收治轉運、物資供給等各項防控工作抓緊抓實抓細，又要舉國之力合力攻堅。

快評指，近來，全球性疫情也在持續中，浙江、廣東、北京等地陸續出現境外輸入病例，防控工作出現了新的風險點。對此，要提高警惕，嚴防疫情「倒灌」。要在機場、港口、火車站等交通樞紐全面開展及時排查、關口前移、做好隔離，同時深化疫情防控國際合作，積極發揮負責任大國作用，與各國攜手打贏這場全人類的共同戰役。

快評表示，疫情對經濟的短期衝擊不可避免，但經濟社會發展不可停滯。復工復產要在確保疫情防控的前提下，積極主動穩步推進。一方面，要把復工復產與擴大內需結合起來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，把5G網路、資料中心等新型基礎設施發展起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來；另一方面，要在擴大對外開放中推動復工復產，做好龍頭企業復工復產保障工作，維護全球供應鏈穩定，努力做好穩外貿、穩外資工作，開拓多元化國際市場。

快評強調，大戰還在繼續，大考還在進行。各級領導要繼續科學防治、精準施策、穩定有序，堅持實事求是、一切從實際出發，分區分級精準復工復產，盡最大努力把疫情損失降到最低限度，力爭經濟社會發展早日全面步入正常軌道，為實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務創造條件。

(中時 )