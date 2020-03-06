國民黨黨主席補選候選人暨立法委員江啟臣昨(5)日表示，中華民國的國際處境艱難，對岸打壓不斷，國內更有台獨勢力同樣希望消滅中華民國，國民黨的國家論述，卻往往被親中形象抹黑抹紅，不但漸失國內社會認同，連國際發聲的機會也越來越少！江啟臣於臉書上具體提出國民黨要立刻成立重要國家溝通窗口，讓國民黨視野國際化！

江啟臣說，這幾年國民黨的主張完全不存在國際輿論市場上。美日等重要友邦，幾乎沒有與國民黨正式溝通的管道，只能憑空臆測國民黨的立場，讓國民黨在面對友邦誤解時，毫無說明反駁的空間。

江啟臣認為，國民黨不但要立足台灣，更要放眼國際。他主張，上任之後，立刻成立美、日等重要國家的溝通窗口，並且將設置駐美辦公室作為重要的目標。

江啟臣指出，美中角力以及國際趨勢，都直接影響我國的國際空間。過去我們執政時，透過外交部可以直接與各國建立聯繫管道。在野之後，我們不能夠放任與各國的聯繫中斷，我們更應該連結國際，表達立場爭取支持，建立國際合作管道。江啟臣強調，國民黨要立足台灣，放眼國際，才能夠維繫國際社會對於國民黨的肯定與支持。

(中時電子報)