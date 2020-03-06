1.宇瞻(8271)：產業面向好，昨外資擴大買超202張，帶動早盤股價續漲逾3.5%。
2.欣銓(3264)：2月營收月增5.61%、年增32.67%，昨雖外資轉賣超，惟本土法人續買超，早盤股價逆漲逾1%。
3.京元電(2449)：武漢肺炎沒在怕，2月營收同期新高，早盤股價逆漲約1%，繼續挑戰月線。
4.台積電(2330)：三大法人昨又轉賣超計8314張，加上昨夜ADR跌2.37%，今早股價跌至318元，回測5日線。
5.世紀鋼(9958)：三大法人昨轉買超計715張，帶動今早股價續漲逾2%。
6.申豐(6582)：陸一次性醫療手套出口受阻，馬來西亞迎轉單，NBR乳膠產能全開，昨獲外資買超99張，激勵早盤股價衝上77元新高。
7.松翰(5471)：全球瘋搶額溫、耳溫槍，接單滿單到6月，昨外資轉買超418張，激勵早盤股價續漲逾6%。
8.敦泰(3545)：5日線有撐，外資賣超縮手，早盤帶量強彈逾5%。
9.盛群(6202)：擬配息4.05元，殖息率5.76%，本土法人擴大買超，早盤股價漲逾2.7%。
10.鴻海(2317)：2月營收摔近8年半低點，股價滑落1.5%，測試5日線支撐。
11.聯鈞(3450)：庫藏股期間28元底部成形，多方放手攻，今早逆勢走高2%以上。
12.熱映(3373)：外資昨日擴大加碼力道，買超804張，一早輕鬆突破60元關卡，創高無極限。
13.泰山(1218)：與大甲媽聯名產品陸續上市，可望為業績加分，股價持穩在26元之上，早盤上漲2%。
14.雲品(2748)：108年擬派利2.5元，早盤走高2%，穩於5日、10日與月線之上。
15.辣椒(4946)：2月營收公布在即，預喜心態買盤進場，連2日爆量強攻，早盤亮燈漲停。
16.訊連(5203)：2月營收年增12.83%，人臉辨識獲公部門採用，早盤漲逾3%，收復5日線。
17.聚碩(6112)：去年EPS為2.58元，擬配息3元，早盤股價漲逾4%，登近7個月新高。
18.零壹(3029)：2月營收年增50.73%，早盤挾量漲逾1%。
19.氣立(4555)：防疫訂單進補，樂看今年營運，早盤漲停，57.5元改寫新高。
20.江興鍛(4528)：陸廠復工遞延，3月出貨不樂觀，早盤開低走低。
21.上海商銀(5876)：三大法人連2日買超，惟早盤不敵偏空操作、跌逾2%。
22.晶電(2448)：2月營收月增約9%，3月將優於1、2月，三星力拚下半年推Micro-LED高端電視，傳晶電供貨，股價漲2.27%。
23.順達(3211)：去年每股賺5.61元，擬配息5元，殖利率逾8%，股價漲3.8%。
24.聯茂(6213)：2月營收月減1%、年成長9.5%，前2月營收年減約4.8%，股價漲1.97%。
25.台表科(6278)：2月營收月減13.66%、年增3.64%，前2月營收年減7.88%，股價漲1.74%。
26.東貝(2499)：經濟部核准回台，為國內供應LED TV背光源最大廠，全球市占超過20%，並切入次世代顯示技術霸主Mini/Micro LED，股價漲0.81%。
27.豪展(4735)：復工率提升至七成，3月營收將明顯回升，晨盤逆勢大漲5%，股價站高崗。
28.神隆(1789)：近日吸引三大法人偏多操作，今放量強彈5%，衝上波段高峰。
29.恆大(1325)：防疫題材不敗，晨盤獲買盤搶進一度觸頂，改寫逾10年高價。
30.盛弘(8403)：防疫題材續熱，晨盤放量飆高6%，強登逾1年半高峰。
31.瑞祺電通(6416)：旺季提前到，1H業績成長三成起跳，延續昨日強攻態勢，晨盤放量大漲8%，來到1年半高價。
32.展旺(4167)：2月營收年增近1倍，早盤價量俱揚彈升6%，改寫波段高價。
33.中化生(1762)：防疫題材點火，早盤彈升7%，站上4年高位。
34.新纖(1409)：轉單效應，營運進補，晨盤在買盤敲進下勁彈3%。
35.生泰(1777)：2月營收為0.71億元，年增15.90%，晨盤逆勢揚升4%，跳上季線與半年線。
36.永日(4102)：買盤拉抬，開盤15分鐘內火速攻頂，強攻3年半高價。
37.雃博(4106)：多頭發動快攻，早盤一度亮燈漲停，進逼30元寫波段新高。
38.亞聚(1308)：去年獲利倍增，EPS 1.48元，擬派利1.1元，激勵早盤跳漲4%，逼近季線。
39.國光生(4142)：加速開發新冠肺炎疫苗題材催動買盤，早盤放量走高3%。
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