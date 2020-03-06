寶得利（5301）遭逢政經環境及新冠肺炎疫情衝擊，在陸客團歸零、台灣及馬來西亞購物店同步暫停營運下，2020年2月合併營收爆減逾96％、僅剩196.8萬元，創近5年半低點，前2月營收亦創近8年同期低點。在疫情未見緩和跡象下，3月營運將續處低迷狀態。

由於營運陷入寒冬，寶得利股價近期於低檔掙扎，今（6）日股價跟隨大盤重挫而開低走跌，早盤最低下跌1.5％至9.85元，失守10元票面價關卡，創2012年9月中以來近7年4個月低點。

寶得利公布2020年2月自結合併營收僅196.8萬元，較1月5824.3萬元驟減達96.62％、亦較去年同期1.05億元爆減98.14％，創2012年7月以來近5年半低點。累計1～2月合併營收僅6021.1萬元，較去年同期2.2億元大減72.66％，創近8年同期低點。

寶得利2月營收驟減，降至營運尚未轉型、公司未更名前低點，主因受政治、經濟環境影響使來台陸客減少，台灣4家購物店截至去年底全數關閉，旅行社業績亦受影響。雖有2家與同業合資的購物店，但僅認列分紅，且2、3月均停業。

而寶得利雖已布局馬來西亞、在吉隆坡設立4家購物店，去年實現單月獲利，為精進營運績效，原先便已計畫將加強整頓。適逢新冠肺炎疫情爆發，中國大陸停止陸客團出境，馬來西亞購物店整頓期間亦暫不營運，亦使營收進一步減少。

寶得利去年11月宣布以多角化經營力拚轉型，透過併購「逸仙樓」進軍兩岸餐飲事業，並以「小逸仙」品牌經營火烤兩吃餐廳，首家據點落腳台北市六福客棧旁四平長春商圈，已於2月中開幕試營運，平均客單價約750元。

寶得利表示，「小逸仙」首處據點鎖定本地年輕客群，並規畫攜手接待韓國旅客的台灣旅行社，擬拓展高端韓客市場，今年預計新開3家店、朝3年展店達10家為目標。不過，新冠肺炎使旅行業步入急凍寒冬，後續展店計畫恐因此延後。

中國大陸方面，「小逸仙」以手搖飲料店進軍深圳市平安大廈地下街連城新天地，裝修已接近完工，但開幕時間需視武漢肺炎疫情穩定後才決定。至於攜手中國大陸知名潮州菜餐廳「潮江春」合設的「春江潮」餐廳，目前則仍在籌備中。

(時報資訊)