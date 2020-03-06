《港股》隔夜美股重挫，恆指開低1.38％ 10:172020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國的新冠狀病毒疫情快速擴散，加州宣布進入緊急狀態，隔夜美股三大指數應聲重挫逾3%，受此打擊，周五香港恆生指數開低1.38%，為26397.78點。國企股(H股)開跌1.58%，為10558.72點。 受金價勁揚激勵，黃金股走高，山東黃金開漲近2%，招金礦業漲1.58%，價值黃金漲2.16%。博奕股與蘋果供應鏈股表現疲弱。 (時報資訊) #黃金 #博奕 #美股重挫 #恆指 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》看好Fed本月降息，恆指收漲0.62％ 16:482020/03/02 財經 恆指開盤漲0.48％ 中廣核新能源漲26％ 09:372020/03/03 財經 《港股》隔夜美股飆升，恆指開漲0.48％ 10:002020/03/03 財經 《港股》蘋概、5G股走弱，恆指近收平 16:482020/03/03 財經 《港股》美股重挫，恆指開高走低 10:002020/03/04 財經 美股重挫 台股戒備、1萬1300點失而復得 10:392020/03/04 財經 《港股》隔夜美股大漲，恆指開高走高 10:172020/03/05 財經 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ 14:142020/03/05 政治 《港股》美股大漲＋全球救市，恆指勁揚2.08％ 17:052020/03/05 財經 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 00:032020/03/06 財經 財經熱門新聞 油價爆大災難？沙國也怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不堪虧損 台中亞緻飯店將於3月9日收攤 - 即時 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 最長牛市掰了？MSCI警告：美股恐再崩近3千點 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。