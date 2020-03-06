美國的新冠狀病毒疫情快速擴散，加州宣布進入緊急狀態，隔夜美股三大指數應聲重挫逾3%，受此打擊，周五香港恆生指數開低1.38%，為26397.78點。國企股(H股)開跌1.58%，為10558.72點。

受金價勁揚激勵，黃金股走高，山東黃金開漲近2%，招金礦業漲1.58%，價值黃金漲2.16%。博奕股與蘋果供應鏈股表現疲弱。

(時報資訊)