每天都覺得 24 小時不夠用，沒機會好好看新聞？或者是，你想要把握上下班通勤時間練練英文，但是卻不得其門而入，不知道有什麼好的方法？Google 日前在官方部落格發表「閱讀網頁更容易：讓 Google 助理為你朗讀」的文章，運用 Android 手機就能夠讓你輕鬆體驗 Google 助理「為你朗讀」。

試著回想你每天的生活花了多少時間在閱讀手機上的資訊，像是掌握新聞脈動、瀏覽新的部落格內容，或查看被熱烈討論的文章。這些需要閱覽大量文字的行為，對於有視覺、閱讀障礙，或者需要一點協助才能閱讀內容豐富文章的人來說，是個不小的挑戰。

Google 工程部門副總裁 Yossi Matias 在 Google 官方部落格撰文指出，現在透過 Google 助理，使用者的瀏覽器就能夠朗讀出網頁上的文章。只要透過 Android 手機的瀏覽器，並說出指令「Hey Google, read it」或者「Hey Google, read this page」，Google 助理就能立刻唸出網頁內容。為了讓使用者能跟上網頁中正在朗讀的進度，瀏覽器會自動捲動頁面，並標示正在朗讀的文字。此外，使用者還可以調整朗讀的語速，並且選擇不同的聲音。而且這些朗讀網頁內容的聲音生動且自然，目的是希望以接近一般人平時語調與節奏來朗讀。

Read It with the Google Assistant: Listen to web pages

如果原始內容不是使用者的母語，Google 助理也可以讓瀏覽器以包含中文等 42 種不同的語言進行朗讀。使用者可以透過翻譯選單選擇所需的語言，所有頁面將被自動翻譯並以該語言朗讀出來。

現行的網頁不需要執行任何特殊操作便可啟用此功能，而不想使用此功能的網站管理員也可以使用 nopagereadaloud tag 來管理網頁設定。如果你是開發者，則可以透過 Actions on Google 把 Google 助理的朗讀功能加到你的應用程式中，為你的使用者朗讀應用程式的內容。Google 期待透過上述的全新體驗，跨越語言的隔閡，並且幫助廣大的使用者更容易在網路上獲取資訊。你也可以把握時間來試一試。

(中時電子報)