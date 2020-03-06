台中市警三分局交通分隊，日前接獲1件交通事故案件，51歲吳姓男子向警方報案，稱自己將車停在東區東英路某巷內，取車時發現愛車有道不明的擦撞痕跡，懷疑車輛遭撞，便向警方報案。警方調閱監視器，查到23歲曾姓女子開車擦撞卻離開，最後遭警依肇逃違規行為。

曾女到案時向警方表示，當時太陽太大，照後鏡白茫茫，讓她不慎與停在巷口旁的車發生碰撞，原本想留下電話給對方，但因車上的乘客說不用留，所以自己也就離開現場等語。警方調閱監視器畫面，發現曾女在事故地點倒車時，疑似未注意到後方車輛，直到發生碰撞才察覺有異。

警方指出，曾女不慎擦撞吳姓車主的車輛發生交通事故，應負駕駛責任，卻推說乘客告知不用留電話，摸了摸對方車就離開，警方勘驗雙方的車損，確認擦撞痕跡，對曾女說法不予採信，依規定舉法其「交通事故發生未依規定處置」。

警三分局交通分隊長蔡興邦表示，曾姓駕駛車輛擦撞上吳姓車主自小客車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，但擅自離開車禍現場，將依規定舉發。

(中時 )