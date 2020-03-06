人民幣中間價連六升 人行連續14日暫停逆回購 10:242020/03/06 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第6日升值。人民幣兌美元中間價6日報6.9337，較5日報6.9403，升值66個基點，續創2月3日以來新高。6日中間價較5日下午4時30收報6.9425，升88個基點；較5日晚上11時30分報6.9368，升31個基點。 另一方面，香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第14日暫停逆回購（附賣回）操作。人行6日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，6日不展開逆回購（附賣回）操作。本周均無逆回購到期，單周既無資金投放也無回籠。 (工商 ) #基點 #人行 #暫停逆回購 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升值255基點 兩周來新高 10:232020/03/02 財經 《國際金融》高盛：Fed最晚於3月會議降息2碼 15:062020/03/02 財經 在岸人民幣升值318基點 17:252020/03/02 財經 美聯準會18日降息機率 百分之百 17:392020/03/02 財經 美國降息 在岸人民幣開盤飆漲逾300個基點 10:122020/03/04 財經 聯準會緊急降息 獨立性擋不住川普壓力？ 14:552020/03/04 財經 在岸人民幣收漲逾400個基點 重回6.93價位 18:152020/03/04 財經 華爾街投行預料 Fed還會再降息 18:162020/03/04 財經 Fed閃電降息後...富達：美股大跌不只是因新冠疫情 00:102020/03/05 財經 川普嫌降不夠 美將續降利率 04:102020/03/05 財經要聞 財經熱門新聞 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 - 財經 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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