人民幣兌美元中間價連續第6日升值。人民幣兌美元中間價6日報6.9337，較5日報6.9403，升值66個基點，續創2月3日以來新高。6日中間價較5日下午4時30收報6.9425，升88個基點；較5日晚上11時30分報6.9368，升31個基點。

另一方面，香港信報報導，中國人民銀行（簡稱人行）連續第14日暫停逆回購（附賣回）操作。人行6日公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，6日不展開逆回購（附賣回）操作。本周均無逆回購到期，單周既無資金投放也無回籠。

(工商 )