為了慶祝今年國際婦女節，全球領先旅宿平台Airbnb於今天在全球推動#HostWithHer，與台灣和全球的女性房東和體驗達人一同慶祝不同凡響的女性社群。

自2008年起，在Airbnb全球房東的社群中，有超過半數為女性（54％），她們持續與旅客建立別具意義的連結，並透過旅行促進創新的體驗。在台灣，有53%的房東為女性，且接待的女性旅客比例高居全球第三（57％），光是2019年，就已接待超過49萬名來自世界各地的女性房客，顯示台灣的人情味與獨特在地風格，特別受到女性旅客青睞。

#HostWithHer慶祝女性在不斷成長的Airbnb社群中扮演的重要角色，女性房東們在平台上享受分享房源和規劃體驗的快樂，同時也促進了經濟和在地社區的繁榮，並為推動性別平等的世界盡了一份力。延續這樣的精神，Airbnb也獨家啟動了台灣專屬 #HostWithHer頁面，集結4位台灣女房東的動人故事，並精選由台灣女性超級房東社群所帶來的特色房源，讓更多人看見台灣女房東的多元樣貌。

女性房東崛起！ Airbnb致力推動性別平等的社群Airbnb為平台上的房東們提供各種機會，為熱衷利用科技帶來改變的女性打造舞台，共同讓旅宿產業變得更有意義，帶動她們在旅遊及服務業中的崛起。

Airbnb希望為來自世界不同角落的旅客打造歸屬感，透過數位觀光讓女性達成更高的財務、專業和社會成就。從全球數據來看，女性房東在2019年透過Airbnb創造了接近150億美元（約合新台幣4500億元）的收入，而在台灣，女性房東收入則超過了4858萬美元（約合新台幣14.5億元）。2019全球女性房東社群中，有不少（21%）女性房東表示出租房源為她們的主要職業；另有54%的人表示，房源帶來的收入能幫助她們持續投資，讓業務進一步增長；值得注意的是，有過半數房東表示出租房源收入幫助他們維持生活基本所需，51%出的房東仰賴出租房源收入來支付房租或房貸。

女性房東獲得五星好評比例高達八成！五星房東四成來自亞太地區在和旅客聯繫、接洽的事宜上，女性房東也相對付出更多心力，此項趨勢可以從全球數據得知：全球83%的女性房東獲得了五星評價，平均評價更高達4.77顆星。而在台灣和其他亞太地區，好客似乎已成為天性的一部分，在所有獲得五星評價的女性房東中，有超過四成位於亞太地區。

Airbnb香港及台灣公共政策總監蔡文宜表示：「我們很高興能在國際婦女節這一天，慶祝女性房東深具啟發性的故事及創下的里程碑，在台灣的Airbnb社群中，有超過50%的房東為女性。

女性房東們正將自己在Airbnb平台創下的收入利用於不同的面向，不論是讓孩子們受更好的教育、或是追求自己的理想，再再都賦予了新的機會，讓她們過自己想要生活。我們期待更多女性一起加入我們不同凡響的女性社群，為她們自己，以及不論身在何處的其他女性，帶來正向的改變。」

台灣的女性房東Emma也表示：「我始終相信透過科技的力量可以為Airbnb平台上的房東及房客帶來更好的居住體驗，因此將自己在接待房客時所遭遇到的問題，透過科技找到解決方案，讓社群中的其它房東也能釋放出處理瑣事的時間，專注發揮創造力，及提升房源品質及服務，進而有機會讓房源及生意更好，改變自己的人生，也幫助其他房東完成夢想。」

Airbnb女性社群趣味統計．女性房東比例最高的國家／區域：英吉利海峽Jersey島（68%）、紐西蘭（64%）、庫克群島（62%）。

．女性體驗達人比例最高的國家／區域：烏克蘭（61%）、俄羅斯（58%）、紐西蘭（57%）、英國（57%）。

．女性旅客占比最高的國家／區域：庫克群島（60%）、菲律賓（59%）、台灣（57%）。．女性單飛旅行正夯：2019年成長35%，佔整體女性出遊比例15%。．專業女力發威：2019年透過Airbnb出差的女性旅次超過66萬次。

．短暫擺脫煩擾：有2.4萬筆評論提到利用Airbnb短暫擺脫照顧小孩的責任、放媽媽一個假（Momcation）！．閨蜜出遊：6.2萬筆評論提到利用Airbnb進行閨蜜之旅。

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