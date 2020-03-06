國民黨考紀會今將處理立委傅崐萁恢復黨籍案；國民黨主席候選人郝龍斌今受訪表示，希望秉持「朋友要多、敵人要少的前提之下，讓他回到國民黨，我個人表達支持」。

做一個黨本來就是朋友要多，敵人要少，傅崐起已經參加國民黨團運作，且在過去幾次總統大選中，傅崐萁也都支持國民黨的總統候選人，就有3次。

(中時 )