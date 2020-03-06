美國股市5日重挫，三大股指均下跌逾3％，銀行和旅遊相關公司備受打擊，在美國民主黨初選結果提振上日股市上漲後，新冠肺炎疫情迅速蔓延及其經濟影響的擔憂又再次籠罩在投資者心上。

據路透報導，道瓊工業指數5日下跌969.58點跌幅3.58％，收報26121.28點；標普500指數跌106.18點跌幅3.39％，收報3023.94點；那斯達克指數下挫279.49點跌幅3.1％，收報8738.60點。尤其標普500指數收盤較2月19日收盤高位下跌逾10％，上周創下2008年10月以來最大周線百分比跌幅。

據了解，新冠肺炎疫情已經導致全球超過3300人死亡，現在美國，紐約和舊金山5日都出現新確診病例

金融股當日下跌4.9％，因美國公債收益率持續下跌令對利率敏感的銀行股承壓。如摩根大通跌4.9％，美國銀行跌5.1％；旅行和休閒類股受挫，標普500航空分類指數跌8.2％，其中美國航空集團（American Airlines Group）跌13.4％。

而郵輪運營商股票也大跌，嘉年華郵輪旗下的至尊公主號郵輪上至少有20人感染病毒，該郵輪被禁止回到舊金山港口，嘉年華郵輪跌14.1％；皇家加勒比郵輪跌16.3％。

(旺報 )