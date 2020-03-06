新冠肺炎疫情重挫觀光業，繼璞石麗緻暫時關閉客房業務後，麗緻餐旅集團旗下台中亞緻飯店將於3月9日熄燈，結束13年的營運。國內老牌飯店業者亞都麗緻今日股票暫停交易，稍早董事會通過，旗下子公司台中亞緻將自109年3月9日起停止營運。

台中亞緻與六福皇宮一樣，都是向國泰建設承租建物再投資內裝後經營，如今大環境不利觀光產業，加上新飯店一間一間開，內外夾擊據了解，亞都曾多次向房東爭取降租卻未果，高額租金成為壓垮營運的最後稻草，猶如六福皇宮翻版。

麗緻餐旅集團在台有6個據點，其中直營的是台北亞都麗緻、台中亞緻，其他都是加盟，麗緻旗下璞石麗緻溫泉會館上月開出第一槍，2月15日起送走最後一批房客之後，暫時關閉住宿區，僅保留泡湯區對外開放，並改為兩班制，以減少人力支出。

事實上，亞都已經連虧兩年，如今遭逢疫情衝擊，壓力不在話下。亞都麗緻2017、2018年每股分別虧損0.11元、0.81元，2019年自結合併營收8.21億、年增0.43％，前三季稅後虧損0.54億、每股虧損0.77元，如無意外，去年同樣還是虧損。

台中亞緻酒店當年風光開幕，並為當時台中市最潮的時尚設計風格商務酒店，不過營運13年來僅有1年賺過錢。根據亞都財報，台中亞緻酒店自2007年至2019年第3季累計虧損已達3.5億元，等於每年平均虧2,700萬元，成為沉重包袱。

(中時 )