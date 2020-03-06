倒數一天就是國民黨主席補選投票，有「北漂最美主持人」稱號的國民黨黨代表李明璇昨深夜在臉書發文力挺黨主席候選人江啟臣，認為此刻國民黨需要對兩岸外交等重要議題提出「與時俱進的論述」，發現江兼具改變的態度與方法。對於近日黨中央取消兩千多名人頭黨員的投票權，李強調，國民黨真的不能再允許養黨員、借黨證投票、直接作票的選舉結果。

臉書全文如下：

將近一個月沒有發文了，其實我的生活很簡單，就是努力工作、用心生活、存錢旅遊，然後有點憂國憂民，期待自己能夠有能力回饋社會、希望帶來正向的影響力。

最近國民黨的主席選舉，正在如火如荼地進行中，後天3／7（六）就是黨員的投票日，我懇請所有國民黨員，和認識身邊有國民黨員的朋友，拜託您支持接下來我要介紹的這位江啟臣先生。

＃國民黨到底是誰

說實話，我從1／11總統大選後，發現幾乎每一個人都說國民黨敗選要檢討的地方，不外乎是「國民黨再內鬥內行真的不用想執政了！」、「國民黨再不讓年輕人出來，就準備滅黨吧！」

咦，大家都在罵「國民黨」，那「國民黨」是誰？快叫「國民黨」出來面對呀！我已經一臉狐疑很久，so「國民黨」他到底是誰？怎麼大家都會罵他，卻沒有人能改變他？

＃國民黨要改變就從這次的黨內選舉開始

你們知道嗎，我參與過2018年韓市長的選舉，再參與了2020年國民黨總統候選人的選舉，我親身經歷這樣的慘況—「國民黨窮到只剩下理念，真的什麼都沒有了」。

在這樣的慘況裡，應該是砲口一致對外的關鍵時刻，國民黨還是不乏出現內鬥內行的惡質選風，歷經一次選舉，國民黨就再分裂一次，對我們這一代還願意支持國民黨的年輕人來說，真是感到痛心不已！一手好牌竟然打到破產負債，還被對手打的滿地找牙。

國民黨本身背負許多原罪，需要徹底改革，需要調整核心價值，需要對兩岸對外交對各種重要議題提出「與時俱進的論述」，我發現，江啟臣先生是一個不只有改變的態度，而且還有改變方法的人。

＃我所認識的江啟臣

坦白說，我跟你們一樣，都知道台中的江啟臣委員，我認識他，有過在造勢台上的幾面之緣，但是真的並不熟，可是在我見到江委員的經驗裡，我感受到他是很給年輕人尊重的前輩。

這個社會很現實沒有錯，而我剛好是一個喜歡低調的人，不喜歡提自己的學經歷背景，我喜歡真實的呈現，自然而然讓時間證明李明璇是靠自己是個努力用心的人。以前在國民黨的餐會中，我主動遞名片給長輩大老，好幾次我的名片對方連看都沒有看就收進口袋，眼神已經在下一位比我更有份量的人身上，甚至離開後好幾張不同人的名片還在主桌上，隨著服務生收去，這樣自視甚高的人，怎能讓人尊敬喜歡呢？

還記得那天在韓市長的台中造勢，我們大家在台上賣力揮舞國旗，江委員就站在我旁邊，他看到我和潘先生的時候，喊了我們的名字、主動跟我們握手，他讓我們感到自己是有價值的、不是被看不上眼的，這是讓我感動的地方，相信也是很多支持國民黨的人希望感受到的。

還記得台中市長的初選，江委員和盧秀燕市長僅有0.6％差距，江委員、包含他的團隊沒有選擇要求驗票重選，他還在第一時間恭喜盧市長，並承諾全心全力輔選，這是江委員對團結做了最好的榜樣，也是國民黨所缺乏的。

＃需要的是能夠與青年溝通的人

＃而不是嘴上說青年很重要結果行為卻不誠實的人

大家都說，國民黨需要用年輕人，但是我認為更準確的說，國民黨需要一個可以跟年輕人對話的領導者。

長輩的經驗實屬寶貴，完全有存在的必要，而年輕人的想法和創意需要被接納、被理解，今天兩個候選人都很不錯，只是我想支持一個「能讓國民黨比較有未來的 江啟臣先生」。

＃如果你是國民黨員

國民黨真的不能再被人頭黨員所決定，不能再允許養黨員、借黨證投票、直接作票的選舉結果，不能再讓既得利益者繼續為了好處而左右您的選票，任何關心國民黨與國家前途的人，絕對不能忽視這次黨主席的選舉，請您務必堅持理念。

＃如果你不是黨員是會關心國民黨如何發展的人

國民黨真的還是有一大群與時俱進、接地氣的好人才，這個國家絕對不能一黨獨大，仍然需要在野黨來監督制衡，我知道好多人對國民黨失望，但好多人認為「只要國民黨可以煥然一新」還是願意給予機會！請這樣的您，一起支持江啟臣先生，給國民黨將啟程一個機會！

＃又是一個深夜感想

＃深夜很有靈感是真的

(中時 )