國民黨中央考紀會上午10時30分以「討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」進行開會，將等委員過半後正式開會。據指出，考紀會昨漏夜整理資料，今早開會前確定議程，將討論35案，其中無黨籍立委傅崐萁恢復黨紀案，以及傅妻、花蓮縣長徐榛蔚立委選舉輔選丈夫的違紀案，都未排入議程，預計排在下周另開考紀會討論。

據指出，傅案是因為被認為無急迫性，徐案則因徐正在參選中常委連任，因此都未排進今天的討論議程。不過在正式開會後，是否有考紀委員主動提出進而討論，有待觀察。

此外，因今天的考紀會以中常委選風案為主，不少黨內人士及候選人對上午的考紀會寄予厚望，盼能對賄選惡風殺雞儆猴。

代理考紀會主委周守訓昨天表示，6日最重要的是討論這次選風檢舉案，但否討論包括傅？ 萁案及其他過去地方提報上來的違紀案，要再看情形，「目前我個人看不出傅案有急著在明天討論的必要性。」比較明確的是，若過去的違紀案會影響7日的中常委選舉公平性，甚至中常委候選人涉及的違紀案的當事人，就不宜在6日考紀會討論。

周守訓上周三代理考紀會主委，以及今天的考紀會，都因傅案而廣受矚目。不過周守訓對於黨主席補選及中常委改選的選風案件，表達在 6日考紀會討論後「若能逕送檢調的案件，就會移送；該撤銷參選資格或涉賣票的黨代表該處分黨權，就予以處分；若無法確認的，在日後發現確有違法亂紀，考紀會仍會再追究。」頗令不少黨內人士期待，部分中常委候選人更寄予厚望，希望考紀會真的能揮大刀，對惡質選風起殺雞儆猴的作用。

多位中常委候選人不約而同指出，這次請客吃飯化整為零、由其他人或其他名目吃飯，算是小事；換票聯盟若不涉金錢，而是純人脈的選舉策略，也可接受，最惡質的是黨代表大戶串連黨代表賣票，還出現本身並非黨代表的掮客，先掌握十幾、廿幾位黨代表，再「批貨」給沒有在地經營的中常委候選人，讓他們有名單可以去加入換票聯盟。

還有中常委候選人說，有些縣市的票，幾乎已被「掃光」，例如高雄市、桃園市、嘉義縣市，許多黨代表已被特定人士掌握，其他中常委候選人根本拉不動，索性不去拜票，省點力氣。

多位中常委說，希望今天的會議能具體拿出成績，除了端正選風，也讓人看到國民黨還是勇於改革，是有希望的政黨。

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(中時 )