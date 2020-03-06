行政院匡列23億元預算，結合旅宿業，發放振興抵用券，外界建議在清明連假時發放可以有效刺激消費，行政院長蘇貞昌則表示，抵用券最重要就是希望在疫情趨緩後，可以藉由抵用券，讓受衝擊的各產業都能得到，因為民眾出來消費，快速振興的機會。

蘇貞昌今日赴立法院進行新冠肺炎特別預算案的備詢，被媒體問到清明連假發放振興抵用券問題時，蘇貞昌表示，抵用券最重要就是希望在疫情趨緩後，可以藉由抵用券，讓受衝擊的各產業都能得到，因為民眾出來消費，快速振興的機會，同時也藉這個疫情中間受衝擊、生意比較清淡的時候，政府藉由抵用券等，一方面希望刺激消費，一方面也希望能夠讓商圈、市場等改善體質，更能振興。

另外，澳洲籍音樂家來台表演，返回澳洲後才確診新冠肺炎，導致民眾恐慌，也質疑機場檢疫有漏洞。蘇貞昌回應，就這個案子當初的情況是怎麼樣，現在這樣的情況是不是還有精進的空間，都會逐一盤點，隨時都可以改進。

內政部日前宣布，為防治新冠肺炎，暫停使用酒測機，蘇貞昌則認為，酒駕零容忍，無論中央、地方都不打折。雖然疫情緊急，政府還是一樣對酒駕都會酒測，也希望不要來亂。

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(工商 )