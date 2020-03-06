擁有美國哥倫比亞大學高學歷女星王俐人，今年43歲尚未結婚，而且單身了2年半，一心拼事業，在私廚當起廚師。據《ETtoday》報導，王俐人為了不讓父母對自己的婚姻保有期待，甚至曾對母親說這輩子都不結婚；至於要不要為了生孩子而凍卵，她直言：「不如直接找人配配看。」

報導指出，王俐人表示身邊許多朋友婚後過得並不快樂，甚至只能離婚收場，「覺得不需要為了要結婚把自己搞得這麼累。」雖然從小就想要組個小家庭，再生兩個孩子，過著幸福美滿的小日子，但現在覺得若有緣分遇到對的，不一定要結婚，只要能一起走到老，就是福氣了。

不過43歲若還想生孩子，已是高齡產婦，現今醫療進步，許多女星也不避談凍卵話題。王俐人表示自己這方面比較保守一點，沒有考慮凍卵，加上身邊有朋友為了做小孩而花費大把時間，過程也相當艱辛，讓她看了也忍不住心生畏懼。

王俐人笑道，「我都幾歲了還去凍卵！」她表示，如果上帝沒有讓她有小孩，就不要為此煩惱；而且凍卵也應該趁年輕時早點行動。她笑說：我年紀大再去凍卵真的沒意義，這年紀真的要生不如直接找人配配看。」

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(中時電子報)