亞洲男神權相佑在電影《大畫特務》飾演韓國國家情報局秘密組織「防牌鳶」頂尖特務「阿俊」，令恐怖份子聞之喪膽的他，心裡卻有個小小夢想－成為超人氣網路漫畫家，於是他在一次任務中詐死脫身，隱姓埋名畫畫15年。

權相佑也有個埋藏心中的夢想，「如果沒有設限夢想的範圍，我覺得建築設計這類的職業很有意思，而且平常我閱讀很多這方面的書籍。」如同男主角阿俊一般，權相佑也熱愛漫畫，「我很喜歡籃球，所以從高中就開始看《灌籃高手》，現在都還收藏著《灌籃高手》的漫畫。」在《灌籃高手》這麼多的角色當中，他最喜歡的還是男主角櫻木花道。

片中有很多令人捧腹的搞笑橋段是由演員即興演出，權相佑透露這些即興的部份都加入了每個演員的意見，而且因為每天的拍攝氣氛都非常好，大家都像帶著出去郊遊的心情在拍戲，「其中有一場是我女兒佳英在看寫著《show me the money》饒舌歌詞筆記的戲，那是我最滿意的。」

權相佑和片中角色「阿俊」一樣，與家人感情深厚。甲上提供

權相佑在電影裡和女兒感情深厚，現實生活中，他與孩子的相處方式又是如何？育有一子一女的權相佑說：「沒有拍戲時我都會待在家裡，盡量努力陪在兒女身邊。」至於教育兒子和女兒的方式是否有所不同？權相佑老實承認「我是個對兒子很嚴格，對女兒很溫柔的爸爸」。

老婆孫太英有時會叨念權相佑，要他幫忙打掃家裡。甲上提供

權相佑和孫兌迎（又譯孫太英）結婚12年，他爆料老婆大人有時會叨念他幫忙打掃家裡，拍《大畫特務》時看著片中太太黃雨瑟惠對著他碎碎念，就會讓他想起家的感覺。本片現正在台熱映中。

【大畫特務】電影預告｜3.6爆笑出招

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(中時電子報)