5G大戰正式開打，中華電信正式宣佈，開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，可以直接升級5G，凡申辦於今(109)年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇。

此外，中華電信亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的尊寵禮遇。

中華電信行動網路品質屢獲外界肯定，2018~2019年持續加碼行動通信基礎建設，4G基地台數量大幅領先業界，並持續積極布局5G，在行動寬頻業務5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳頻位。搭配涵蓋最廣、基地台最多以及業界最大頻寬等4G 網路品質優勢，未來將以綿密的4G涵蓋加上5G超高網速及創新多元的5G應用服務，提供客戶更佳的服務品質！

中華電表示，上述方案活動時間自109年3月10日起至本公司5G開台前，Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用，請即刻至中華電信網路門市及服務據點搶購！

(中時 )