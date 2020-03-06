美能源部長預期疫情不影響陸兌現貿易採購承諾 10:332020/03/06 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源部長布魯耶特5日（當地時間）表示，他預估新冠肺炎疫情不會影響大陸兌現在最近簽署的貿易協議中做出的承諾，也就是兩年內從美國採購逾500億美元石油、天然氣和煤炭。 據路透報導，不過，布魯耶特仍坦言「這很難說」，但他認為，大陸有遵守協議的意願。 (旺報 ) #貿易 #兌現 #影響 #大陸 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 台美羞辱言行 陸媒放話必付代價 04:102020/03/02 焦點新聞 陳明通靈活操盤 把兩岸從懸崖邊推回 04:102020/03/02 焦點新聞 陸首季房市慘遭新冠疫情擾動 04:102020/03/03 焦點新聞 KPMG：大陸台商可思考調整出貨路徑 16:412020/03/03 財經 循星國模式 台應提升檢疫量 04:102020/03/04 生活新聞 新冠肺炎爆發「世界欠大陸一個道歉」 新華社轉載貼文反駁 00:272020/03/05 兩岸 疫情衝擊 陸共享經濟增速恐下滑 04:102020/03/05 全球財經 經部：疫情影響仍在發展難以正面表列受影響產業 17:012020/03/05 財經 為友尋愛未成 國標女師怒控友人毀約 19:062020/03/05 社會 美參院財委會主席：中美協議應留餘地 04:092020/03/06 全球財經 財經熱門新聞 台中亞緻飯店熄燈？ - 財經要聞 - 工商時報 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 油價爆大災難？最狠角色快攤牌了 - 即時 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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