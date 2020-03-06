美國能源部長布魯耶特5日（當地時間）表示，他預估新冠肺炎疫情不會影響大陸兌現在最近簽署的貿易協議中做出的承諾，也就是兩年內從美國採購逾500億美元石油、天然氣和煤炭。

據路透報導，不過，布魯耶特仍坦言「這很難說」，但他認為，大陸有遵守協議的意願。

(旺報 )