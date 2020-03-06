國內停車場不但可以辨識車牌，還可透過APP繳費，但因進出資料都有詳細記載，「停車APP」儼然成了另類的「抓姦神器」。就有一名男網友聽了女友的，下載多個停車APP，後來才驚覺「都是女友的陰謀」。

原PO在「爆廢公社」發文表示，他的女友為了讓他進出台北市各停車場直接辨識車牌，出場也不用去繳費機繳費，就幫他下載各式各樣的停車APP。可是，女友最近在一則限時動態自爆「之前因為懶得去繳費機繳費，一口氣下載很多停車App，意外發現這可以作為『抓姦神器』」。

不過原PO女友發現「停車APP」可詳細記載停車時間與地點，可當「捉姦神器」使用。，（圖／翻攝自 爆廢公社 ）

原PO這才驚覺，原來只要停進車牌辨識的停車場，都可以留下停車紀錄，才會讓女友大力推薦「APP直接幫你拍照，男友／老公想賴都賴不掉」。

貼文曝光後，女網友嗨喊：「立馬下載」、「停車APP真的很方便，而且進出停車場感應跟扣款時都會通知喲」、「好厲害啊，可以這樣用」、「千萬不要小看女人的推理程度」。但男網友卻哀號：「這種事情不用PO」、「想擴大傷害嗎」、「這是要死大家一起死的概念嗎？還爆出來」、「怒騎ubike偷情」。

(中時電子報)