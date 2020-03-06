碧砂漁港驚見女性浮屍 警調查落水原因 10:382020/03/06 中時電子報 戴志揚 、中國時報吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆碧砂漁港上午出現發現一具年輕女性浮屍，警消打撈後發現死亡不久，目前已請警方調查原因。(吳康瑋翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆碧砂漁港私人遊艇碼頭上午驚見女子浮屍。海巡署碧砂漁港安檢所上午約9點半接獲通報，位於遊艇碼頭旁內發現一具年紀約40歲上下的女性浮屍，安檢所立刻通報消防局，並出動人員前往打撈，發現該名女子為年輕女性，由於屍體尚未浮腫，顯示死亡時間不久，尚未出現屍斑，目前已通報警方調查。 基隆碧砂漁港防波堤驚見女性浮屍，警消出動3車1皮艇9人打撈。（戴志揚翻攝） 由於該位女子並未攜帶身分證件，目前無法得知身分，經碧砂漁港安檢所調出港區監視系統內影像，交由警方釐清落水死亡原因。 (中時電子報) #碧砂漁港 #女性浮屍 #年輕女性 #海巡署 #浮屍 #碧砂漁港安檢所 #遊艇碼頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中山區火燒車 驚見駕駛座有焦屍 10:212020/03/02 社會 虎尾溪驚見人頭骨初判無外傷 警清查失蹤人口 18:152020/03/02 社會 MeetU驚見「藺草比基尼」 與縣長推苗栗智慧商圈 23:262020/03/02 旅遊 虎尾溪驚見人頭骨 警清查失蹤人口 04:102020/03/03 地方新聞 網拍驚見高價75％酒精 她一看商品來源怒了 06:372020/03/03 生活 方志友熱吻吳念軒驚見尪探班 楊銘威：用力親 04:102020/03/04 娛樂新聞 租屋驚見牆鑲詭異木門 網急勸搬家 15:442020/03/04 日常 唐朝公主古墓 驚見男子跪坐千年 19:392020/03/04 搜奇 拆隱眼驚見神秘數字 網友揭神用途 16:362020/03/05 日常 性感辣模曬中空照 網驚見亮點秒歪樓 10:232020/03/06 星奇 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 黑水虻博士偷吃人妻！傳約愛密語：採玉米 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 蔡阿嘎遭攻擊 警新北林口區逮行凶陳男 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。