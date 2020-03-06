基隆碧砂漁港私人遊艇碼頭上午驚見女子浮屍。海巡署碧砂漁港安檢所上午約9點半接獲通報，位於遊艇碼頭旁內發現一具年紀約40歲上下的女性浮屍，安檢所立刻通報消防局，並出動人員前往打撈，發現該名女子為年輕女性，由於屍體尚未浮腫，顯示死亡時間不久，尚未出現屍斑，目前已通報警方調查。

基隆碧砂漁港防波堤驚見女性浮屍，警消出動3車1皮艇9人打撈。（戴志揚翻攝）

由於該位女子並未攜帶身分證件，目前無法得知身分，經碧砂漁港安檢所調出港區監視系統內影像，交由警方釐清落水死亡原因。

(中時電子報)