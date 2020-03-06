大立光(3008)公布2月合併營收為36.72億元，為歷年同月新高，大立光表示，目前看起來3月拉貨動能會比2月好，但因新冠肺炎疫情市場變數較多，客戶訂單是否修正仍待觀察，多家外資在大立光公布2月合併營收後出具報告，日系外資、美系外資及歐系外資多給予「買進」及「建議買進」評等，大立光盤中股價在平盤附近震盪。

儘管大立光主要廠區在台灣，但大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，致使2月工作天數較少，加上淡季效應，讓大立光2月合併營收下滑至36.72億元，月減10.66%，年增44.72%，為去年2月以後新低，但仍是歷年同月新高，累計前2月合併營收為77.77億元，年成長31.88%。

隨著大陸地區加速復工，大立光表示，目前看起來3月拉貨動能會比2月好，但大陸以外地區新冠肺炎疫情快速蔓延，為市場增添不少變數，亦讓大立光趨於謹慎，認為新冠肺炎疫情市場變化較大，客戶訂單是否修正還是要再觀察。

大立光公告2月合併營收後，多家外資也出具最新報告，除一家美系外資給予「減碼」評等，多數外資仍正面看待大立光，日系外資、美系外資及歐系外資多給予「買進」及「建議買進」評等，美系及歐系外資目標價在5300元及5500元。

(時報資訊)