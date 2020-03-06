彰芳西島離岸風場計畫的開發商-丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）5日公布近新台幣900億元的彰芳西島風場專案融資到位，也將推動本土化供應鏈；世紀鋼(9958)前年拿到CIP大單達165億元，預計將逐步貢獻業績，激勵近期股價高檔震盪整理，今早盤股價逆漲。

CIP的專案融資創下台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額；這也象徵CIP將正式下單給供應鏈廠商，進入建造階段。

世紀鋼前年10月搶下CIP彰芳、西島兩座風場共60支的水下套筒式基樁（Jacket）合約，簽約金額高達165億元，世紀鋼手上CIP的訂單預計2021年下半年開始出貨並認列營收。

世紀鋼另外也取得哥本哈根基礎建設基金（CIP）69支水下基礎基樁合約，加計先前與沃旭、達德的合約，世紀鋼手中握有4大張訂單，估計訂單金額超過350億元，風電挹注營收高峰期預估將在2021、2022年。

世紀鋼具離岸風電題材，今年離岸風電事業帶動的業績成長效益可望開始顯現。隨著國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成，全年營收挑戰比去年倍增。

(時報資訊)