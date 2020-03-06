遠雄港(5607)積極進行擴廠計畫，新建加值園區四棟廠房外，還包括貨運站二期、冷鏈廠及亞太醫療中心，總投資金額高達百億元。由於貿易戰、反送中及新冠肺炎接連而來，台商回流速度加快，除了現階段AB動加值園區租金調漲，更看好各項投資案完工後的收益，將成為這波最大受益者，法人預期，2022年公司的營運成長力道可期。

遠雄港加值園區AB棟2018年11月呈現滿租，因此，在原有的A、B兩棟外再蓋二期四棟大樓(C~F)。在滿租情況下，加值園區每坪調漲20元，其他廠辦大樓調漲50元，一個月租金收入法人估計約增加200萬元，去年租金貢獻度來到65％，在調漲後貢獻度持續增加。

新的加值園區投入資金約54～58億元資金，將在2021年第4季後完工啟用。新的加值園區每坪租金上看1200元以上，高於原先AB兩棟的平均900元，在台商回台投資意願提高，並將關鍵零組件製程或高階製程移回台灣，有助於拉高未來新的加值園區啟用後的出租率。

目前新的加值園區土方接近完工，遠雄港規畫貨運站二期開發工程，二期貨運站最主要是在物流，規劃地下一層、地上八層建物，預計投入資金超過10億元，希望在2021年底完工。

遠雄港考量到長期的冷鏈商機，包括：蘭花、海鮮、牛肉等高級食材、疫苗藥品等需求，強化冷鏈艙佈局，預計投入20億元以上，今年第2季發包，2022年完工啟用。亞太醫療中心與陽明大學合作，計畫投入20億元，一連串投資案將達百億元，陸續在2022年完工啟用後，加大公司成長動能。

(時報資訊)