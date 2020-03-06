聯饗書屋打造舒適空間期盼推廣閱讀風氣。（呂筱蟬攝）

聯饗書屋打造舒適空間期盼推廣閱讀風氣。（呂筱蟬攝）

在3C網路流通發達的現代，實體書局經營艱困，但中壢區卻有業者反其道而行開設「聯饗書屋」，書屋內有各類型書籍，入場只要100元，書籍限當場閱讀不販售，憑當日發票可無限次自由進出，還有各式飲料無限量供應，希望打造舒適氛圍，鼓勵民眾好好靜下心來閱讀一本書。

業者本身就是愛書人，但現況下看到實體書店一間間倒閉，年輕一輩只愛滑手機，根本沒有看書閱讀文字的習慣，而學生族群除了圖書館外，也只能選擇到咖啡廳或是速食餐飲店看書，但遇到的都是吵雜環境無法靜下心來，開設書屋目的，就是要讓民眾有不一樣的選擇。

聯饗書屋位於中壢鬧區，1樓及地下1樓約有百坪空間，館藏超過1000冊各式主題書籍，不少還是業者的個人藏書。除了有為個人打造的隱私閱讀空間外，還有大桌椅並提供電源插座，可供學生或上班族使用電腦，現場並提供咖啡、茶飲、蔬果水、冰沙無限量供應，環境非常舒適。

目前書屋收費僅100元，自1月開幕至今，已吸引不少學生及上班族上門，細細品嘗一本喜愛的好書。業者說，開設書屋本來就不可能賺錢，以公益角度為出發點，打造一處可以不受外界打擾的空間與時光，希望來此的民眾，可靜下心來享受優質的書本、音樂、咖啡及茶，一起推廣閱讀風氣。

(中時 )