SDGs：我們想要的未來！認識聯合國永續發展目標

2020年初的澳洲森林大火、2019年夏天的亞馬遜森林大火、德州難得一見的龍捲風、台灣持續的石虎車禍事件，這些是你曾經思考過的未來樣貌？現在的國家多以經濟成長為主，在經濟成長的同時有很多東西都失落了，諸如不是本意的貧富差距、環境破壞、人民幸福度。試想一下十年後的2030年，我們如果再不動作這個地球會被我們糟蹋成什麼樣？

聯合國於2015年成立70週年之際，透過世界領袖會議發布《翻轉我們的世界：2030年永續發展方針》，規劃環境、社會及經濟面等三大面向、17項永續發展目標(Sustainable Development Goals，簡稱SDGs)，成為國際間城市邁向2030年永續發展的共通語言。

設定SDGs目標的用意，是為了讓世界變得比現在更美好，而這些「改變未來的目標」必須結集全世界眾人之力才能達成。現在，已經有很多人以創新的點子和無比的熱情開始展開行動了，他們確信世界將會有一個嶄新的未來。閱讀本書所介紹的案例，對生處於同一個時代、同為地球公民的你我來說，心中必然會湧出 ：「創造新未來的行列，我也要加入！」的想法。

台灣環境教育協會新書《SDGS：我們想要的未來》由聯合國、企業、NPO、教育工作者、創意工作者等眾多專家、學者跨領域合力完成。《SDGS：我們想要的未來》的完成只是拋磚引玉推廣教育的一個過程而已，接下來希望打造一個可以讓更多人從中學習的環境，願意更進一步起而效尤投入實踐的行列，以具體行動實現「改變未來的目標」。

(中時電子報)