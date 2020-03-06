陸新冠肺炎死亡3,042人 累計確診逾8萬例 10:592020/03/06 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢大學中南醫院醫護人員全力搶救新冠肺炎重症患者。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛生健康委員會3月6日公布，3月5日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例，海南1例），新增疑似病例102例，新增治癒出院病例1,681例。 截至3月5日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例23,784例（其中重症病例5,737例），累計治癒出院病例53,726例，累計死亡病例3,042例，累計報告確診病例80,552例，現有疑似病例482例。 (工商 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #確診 #病例 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 陸31省新增新冠肺炎確診病例119例 新增死亡病例38例 10:182020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 兩岸熱門新聞 中美若開戰 美空軍稱100％能打贏 - 焦點新聞 - 旺報 疫苗研發較勁 陸進度勝美一籌 - 焦點新聞 - 旺報 專門對付美F-35 陸殲-10C逾200架 - 焦點新聞 - 旺報 前湖北省委書記蔣超良獲准辭省人大常委會主任職務 - 兩岸 3月底武漢病例可望基本「清零」 專家：除了湖北，4月底可摘口罩 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。