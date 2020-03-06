大陸國家衛生健康委員會3月6日公布，3月5日全大陸31個省和新疆生產建設兵團報告新冠肺炎新增確診病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例，海南1例），新增疑似病例102例，新增治癒出院病例1,681例。

截至3月5日，全大陸31個省和新疆生產建設兵團累計報告，新冠肺炎現有確診病例23,784例（其中重症病例5,737例），累計治癒出院病例53,726例，累計死亡病例3,042例，累計報告確診病例80,552例，現有疑似病例482例。

(工商 )