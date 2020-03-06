金州勇士招牌球星柯瑞（Stephen Curry）季初因左手骨折本季只打4場比賽，休戰將近4個月，他終於要在今（6日）對上多倫多暴龍的比賽回歸，即便健康回歸，但勇士球團對這位鎮隊之寶仍保護到家，對他的出賽時間有所限制。

柯瑞本季出賽數少，4場比賽繳出場均20.3分、6.5次助攻以及5個籃板成績單後就宣告左手骨折，自10月底後就沒再出賽，經過4個月的養傷，柯瑞將在今天的比賽復出，不過球團將限縮他的上場時間，每場比賽只可以打24至28分鐘。

談到上場時間受到限制，柯瑞說：「我很清楚，我的左右手很正常，但這就是事實，在這一點上，除非發生一些怪異的事情，不然我不能再受傷。」至於自己的身體狀況，他表示，就好像開學第一天，所以事情都須重頭來過，也感到非常興奮。

勇士目前戰績在西區排名墊底，或許有不少人認為為何在這個時間點還要讓柯瑞復出，應整季關機直到下季再出賽，對此，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）不這樣認為：「如果要說他會受傷就不讓他打，那打球的意思何在？球員每天都可能受傷，大家可能會說『好吧，我們打不進季後賽』，所以我們就不去娛樂進場看球的粉絲嗎？我們正售票給那些喜愛籃球的人。」

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(中時電子報)