效力小熊隊的日籍投手達比修有，原定今日擔任熱身賽先發，不過他因為身體不適，並且有咳嗽症狀，擔心染上新冠肺炎或流感，因此通報球團後緊急跳過先發，並前往醫院做篩檢，好消息是他目前看來只是普通感冒，且病情不嚴重，近2天可以回歸先發。

達比修昨日開始咳嗽，再加上全球各地新冠肺炎疫情肆虐，大聯盟球團隊選手身體狀況格外注意。達比修在推特上表示，雖然沒有發燒症狀，但擔心自己是否有可能染上新冠肺炎，因此決定通報球團，取消先發，並至醫院檢查。

隨後達比修表示，流感檢查結果為陰性，也已經沒有咳嗽了，美媒也報導此事，並說目前看來是好消息，能在1、2天內回歸投手丘。

小熊隊因隊上有數名選手曾有流感症狀，總教練羅斯(David Ross)也曾住院而短暫離開球隊，因此對選手的身體狀況非常警慎。同時也有美媒誇讚達比修的行為很正確，不僅保護自己，也考慮到隊友。

(中時 )