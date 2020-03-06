九把刀發文。（圖／翻攝自九把刀 Giddens Ko微博）

作家九把刀3年前扶正女友周亭羽並登記結婚，去年12月他宣布老婆懷孕，興奮直說：「想到就會一直笑」。昨(5日)他分享老婆還沒進產房，自己先進了開刀房，原來是九把刀臀部長了粉瘤，為了避免發炎一勞永逸動手術割除，如今麻醉退了，怕痛的他超崩潰，形容：「好像有一個懶叫斷掉的小精靈在傷口上打滾，X！」

九把刀昨搞笑發文說知道大家可能沒有想聽，但自己還是想說，半年前他的肛門附近長出一顆粉瘤，來來回回發炎了好幾次，他本來都靠吃抗生素解決，後來在醫生建議下決定開刀割除，然九把刀說自己其實是個很怕痛的人，被免洗筷的竹刺到、被紙割傷，都會怕得要命，但感謝麻醉的存在，讓他過去順利地接受了疝氣、割膽手術。

九把刀說，幾個小時前他趴在手術台上，突然不能理解這樣小範圍的手術為何不能打全身麻醉，幸好最後動刀時他真的完全不會痛，也點名感謝偉大的莊醫師，然而現在麻醉退了，九把刀說自己肛門附近不僅疼痛，還「灼熱奔放」，直逼命根子斷掉的程度，還要網友快留言分享好笑的事，笑翻眾人。

(中時電子報)