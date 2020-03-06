台灣首度出現院內感染新冠肺炎案例，當圍堵恐難以全面阻止病毒擴散時，超前部署的減災規畫，才是度過危機的重要關鍵。

從過程可以判斷，案34傳給護理同仁，已發生院內感染。」2月29日，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會上宣布，一位無旅遊史的50多歲女性感染新冠肺炎後，又在就醫期間，傳染給一名清潔工與三名護理人員。雖然他的語氣平靜，但「院內感染」4個字，不免令人憂心，SARS期間令人猝不及防的和平醫院感染事件，是否又將在國內重演。

截至3月3日，台灣已有42名確診病例，且本土感染人數首次超越境外移入個案。台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙分析，當全球逾70國都有確診案例，仍期望隔離病毒，顯得不切實際，「再談感染來源，已非常困難，就算追到源頭，另一波感染又起，現在就得減災。」

在陳秀熙眼中，新冠肺炎在台灣的流行模式，已經從第一階段的境外移入、家庭群聚，進展為社區傳播；防疫戰略重點，也必須從徹底隔絕少數病患的「圍堵」，轉移為面對更多可疑感染者與輕重症病患的「減災」。這第二波防疫部署是否得當，是疫情未來會不會更加失控，甚至發生全國大流行的關鍵。

陳秀熙談到2003年，因和平醫院一名洗衣工未分區工作，成為引發院內集體感染的超級傳播者，讓防疫節節敗退，乃至封院。「當年4月下旬沒守住，就造成後續影響。」陳秀熙坦言，「小波流行」不易守，但得盡力壓制疫情，否則情勢嚴峻。

挑戰一》醫院落實分層防疫

儘管台灣目前確診病例僅42人，但根據世界衛生組織（WHO）統計，約8成新型冠狀病毒感染者沒有出現肺炎症狀，因此不能排除國內仍有未被察覺病患的可能性。

雖然中央流行疫情指揮中心至今未鬆口已進入「減災」階段，但在2月27日宣布，將指揮中心提升為一級開設，指揮官仍為陳時中。此等級，政府可啟動清空醫院收治、徵用醫院進行隔離，必要時動用軍力支援等超前部署，可見已進入「能做不能說」的2階段決戰。

但要準備好2次決戰，台灣仍面臨3大挑戰。首先，是醫療機構的防疫措施。

為避免如短時間內出現大量確診案例的韓國與義大利，每日有數以百計的新冠肺炎病患湧入醫院，導致醫療體系崩潰，國內許多醫院先以「分單位」、「分樓層」方式降低交叉感染。衛福部桃園醫院院長徐永年告訴《今周刊》，桃醫已將7樓設為專責樓層，共有13間負壓隔離病房，與33間可收治輕症的專責病房，「我們採2組人輪替，降低醫護人員被感染後傳播的風險。」

為了降低民眾頻繁出入醫院，造成的感染風險與防疫漏洞，各醫院也限制探病、陪病人數；林口長庚醫院、台北市聯合醫院和平院區甚至嚴禁探病。實際觀察限制陪病的桃醫，在每一個入口都有專人如臨大敵地替病患量額溫、查旅遊史。

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(中時電子報)