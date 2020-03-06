國內老牌飯店亞都麗緻宣布，關閉子公司台中亞緻。事實上，亞都麗緻很少打廣告，但這塊招牌之所以名聞遐邇，前任董事長嚴長壽絕對是靈魂人物，嚴長壽在1997年出版的「總裁獅子心」一書，細數在麗緻工作的心路歷程，成為飯店業經典著作。

現年73歲的嚴長壽雖然只有高中畢業，23歲進入到美國運通當起傳達小弟，28歲那年台灣美國運通轉虧為盈，嚴長壽內升台灣區總經理，因而與房東周志榮建立好交情，4年後周氏夫妻力邀他擔任麗緻總裁，就此擦亮「亞都麗緻」這塊招牌。

嚴長壽在「總裁獅子心」一書曾說，在亞都的時候曾經列舉四項服務業最重要的準則，一是每個員工都是主人，二是尊重每個顧客的獨特性，三是「好」的服務是「有求必應」的服務，但「卓越」的服務，四是絕不輕易說「不」。

嚴長壽曾說，在這個行業裡，無論遇到任何事情，都不能斷然拒絕，而要婉轉地讓客人設法體認。有時候客人提出的要求實在難以實現，你千萬不能說：「公司規定不可以」或者「我做不到」，而要讓對方感受到你願意幫忙的誠意，顧客才能比較容易地接受這個事實。其中需要許多技巧和耐性，都要自己慢慢體會。

嚴長壽擔任亞都麗緻總裁時僅僅32歲，亞都麗緻等於是他第2個家，為旅館觀光奉獻長達37年，他於2010年後只掛名飯店董座，2016年正式卸任，交棒給周氏夫妻長子周永銘接下董事長，被譽為台灣觀光業之父，為亞都更為自己寫下傳奇故事。

(中時 )