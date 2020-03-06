文化部長鄭麗君（右）因為澳洲來台演出音樂家確診新冠肺炎而宣布國家樂團及劇團等3月所有國際邀演延後，6日赴立法院總質詢，與防疫總指揮官陳時中（左）持續交換相關的防疫意見。（鄭任南攝）

針對澳洲確診新冠肺炎的男子，中央流行疫情指揮中心鎖定是一名音樂家，曾在2月28日、3月1日在台北與國家交響樂團攜手演出，演出前曾召開記者會，並接受專訪，過程中也有咳嗽。對此，文化部長鄭麗君今證實，這名音樂家曾兩度走入觀眾席，並坐在觀眾席，經清查，目前已掌握周遭的觀眾名單，且其中一場入座時，同行友人與國家交響樂團（NSO）也在旁邊。

鄭麗君說，NSO會將音樂家排練、演出與記者會時接觸的人列出，交由防疫指揮中心判斷是否屬於密切接觸者，她說，掌握名單包含21位團員、記者會7位記者，以專訪音樂家的記者。

鄭麗君表示，文化部已要求國家所屬的樂團、表藝團體暫停3月份的國際表演，呼籲民間表藝活動也應掌握風險評估。

該名來自澳洲的音樂家，28日在台灣演出時，上半場演出他自己的《中提琴協奏曲》作品後，下半場即入座觀眾席聆聽貝多芬《第七號交響曲》，疑似並未戴口罩；3月1日則在小型的國家演奏廳室內樂演出。兩場觀眾人數約900人。

(中時 )