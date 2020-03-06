新冠肺炎疫情近期持續干擾包括美股在內的全球股市，台股自未例外，在大盤上沖下洗之際，投資人做多或做空宜避免兩面被巴。資深分析師林成蔭指出，目前看起來，對疫情朝中性格局發展未變，即台股的中期大底，仍暫看年線附近，在此前提下，投資人或暫把疫情擺一邊，做好功課，迎接下半年的波段收益。

林成蔭表示，投資人目前做好資金配置最關鍵，簡單的說，就是拉高固定收益比重，迴避疫情帶來的大震盪變數，這固定收益當然還是以債市為首選，如短期資金蜂湧入美國公債，使美債連番大漲，該固定收益總比預估疫情走向來得實在。

另外，現金部位也宜拉高，做為以靜制動，隨時在低檔看到波段好買點，即可伺機進場準備，例如第二季將是股東會旺季，而第三季將邁入除權息高峰，此時的疫情，就算最悲觀的預估，也沒上半年毫無頭緒的就陷入恐慌狀態，因此，現階段蒐尋高股息殖利率，與歷年配息皆穩定的績優股票，風險相對有限。

在個股投資方面，短中期有3大族群值得持續關注，其一係生醫類股，包括醫療器材、防疫概念與視訊設備等概念股，值密切追蹤。其次，係宅經濟概念，如電子商務與遊戲機等族群，而搭配宅經濟的系統整合的工業電腦類股也值關注。

(工商 )