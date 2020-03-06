與吳宗憲隔空互摃遭告 館長被告北檢出庭 10:582020/03/06 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「館長」陳之漢到北檢出庭，說自己「當被告」。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網紅「館長」陳之漢與綜藝大哥吳宗憲間的隔空互摃，因館長破口大罵吳宗憲是舔共藝人，被吳提告妨害名譽，館長6日上午到台北地檢署出庭，戴著黑色口罩的館長對於來北檢的原因，只回答「當被告」。 (中時 ) #館長 #吳宗憲 #出庭 #北檢 #被告 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉真排隊等換心 「辛龍非常不好」 04:102020/03/02 娛樂新聞 劉真搶救24天！閨密以淚洗面曝醫院探病情況 08:532020/03/02 娛樂 男子路倒猝逝釀恐慌 北檢昨採集檢體鑑驗 10:252020/03/03 社會 余天黃金切割撇抖憲哥八卦 館長怒「以後選舉不再幫忙」 12:052020/03/03 娛樂 笑死！館長怒嗆：下次選舉別找我 余天著急這樣做 18:252020/03/03 娛樂 劉真傳腦出血開顱搶救 吳宗憲心疼說話了 23:362020/03/03 娛樂 劉真深夜傳開顱搶救！辛龍痛心斷聯繫 吳宗憲發聲 08:522020/03/04 娛樂 劉真驚傳開腦急救 Gino曝前次碰面「一切安好」 16:042020/03/04 娛樂 廣告才子范可欽欠債被告 北檢拘提應訊後請回 08:482020/03/06 社會 廣告鬼才導演范可欽欠錢被通緝台中落網 北檢諭令限制住居 10:212020/03/06 社會 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 黑水虻博士偷吃人妻！傳約愛密語：採玉米 - 社會 蔡阿嘎遭攻擊 警新北林口區逮行凶陳男 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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