網紅「館長」陳之漢與綜藝大哥吳宗憲間的隔空互摃，因館長破口大罵吳宗憲是舔共藝人，被吳提告妨害名譽，館長6日上午到台北地檢署出庭，戴著黑色口罩的館長對於來北檢的原因，只回答「當被告」。

(中時 )

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