新型冠狀病毒蔓延全球超過81國，美國這兩周疫情爆發，繼華盛頓州、佛州之後，加州成為全美第三個宣布進入緊急狀態的州，美股僅一天的喘息空間，再度慘遭大屠殺，美股四大指數全數重跌，跌幅均逾3%，道瓊大跌969.58點，日韓股市也跟跌反映疫情狀況，台股今開盤跌43.46點、報在11471.36點，其後指數一路下殺，摔下11400點，回到5日均線，指數最低達11310點，現階段全球經濟狀況依舊受到新冠病毒的衝擊，華南永昌投顧董事長除祥生今就直言，疫情恐阻斷全球經濟活動，恐怕連向來台股超級資優生台積電都會受到影響，現階段唯一能期待的就是「疫情趨緩」以及「疫苗出現」。

權值股今明顯壓盤，股王大立光(3008)今震盪小跌，盤中跌幅約0.3%，台積電(2330)開低走低跌幅逾2%、回測5日線，鴻海(2317) 2月營收摔近8年半低點，跌幅也達2%，除蘋果三大指標股的弱勢外，聯發科(2454)跌幅一度近2%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)跌幅也均逾2%。

今日盤面呈現零星題材點火，中小型IC設計挾題材走揚，盛群(6202)，每股將配發4.05元現金，殖利率約5.76%，加上耳溫槍需求暴增，今逆勢抗跌漲幅逾2.5%，敦泰(3545)、松翰(5471)也分別大漲5%、6%。

防疫相關為盤面不敗題材，氣立(4555)也受惠防疫訂單進補，攻上漲停改寫新高，耳溫槍大廠豪展(4735)復工率提升至七成，3月營收將明顯回升，今逆勢大漲5%，恆大(1325)更一度站上漲停，改寫逾10年高價，中化生(1762)也攻上漲停。

除電子權值股得走弱壓低盤勢外，金融股亦為另一股壓力，富邦金(2881)、開發金(2883)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、新光金(2888)等大型金控股跌幅全逾2%。

儲祥生就認為，在疫情的衝擊下，對於經濟活動的阻斷衝擊非常劇烈，短時間之內在沒有疫苗出現下，此狀況將會往後拖延，以目前來看，大陸市場已經開始復工，但速度仍緩慢，但現在疫情卻一路延燒到歐美市場，將造成經濟的停滯，消費者在對於收入有潛在威脅的情況下，勢必會緊縮支出，消費市場首當其衝。

儲祥生舉例說到，目前市場看到本來預期2020年會不錯的手機市場就已經受到威脅，全年出貨量已經下修，周遭的零組件也難逃衝擊，蘋果、華為等一線大廠也紛紛示警，此經濟狀況下，恐怕連向來台股超級資優生台積電都會受到影響，疫情對整個經濟面的衝擊是非常大的，現階段唯一能期待的就是疫情趨緩以及疫苗的出現。

(時報資訊)